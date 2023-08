Sanchez ha già ricevuto l’offerta dall’Inter! Si attende ora Correa

Leggi su inter-news

(Di martedì 22 agosto 2023) L’Inter ha proposto ad Alexisla propria offerta per riaverlo in squadra, ma prima bisogneràre la partenza di JoaquinL’INTRECCIO ? L’Inter epotrebbero riabbracciarci. Il cileno hauna proposta per un anno di contratto dal club nerazzurro. A riferirlo Matteo Moretto di Relevo. Il cileno arriverà nel momento in cui l’Inter troverà una soluzione per. Possibile staffetta tra i due ex compagni di squadra. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati