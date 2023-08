Sanchez e la sua voglia di Inter | sacrificio! E aspetta Correa ? TS

Leggi su inter-news

(Di martedì 22 agosto 2023) Alexisvuole ritornare all’e già lo ha fatto sapere al suo ex club, parola di Marotta. Il cilenoche si definisca l’uscita diRITORNO ?ha espresso la sua volontà di ritornare all’a Beppe Marotta e soci. Il cileno, dopo l’anno positivo al Marsiglia, è rimasto svincolato. La sua volontà è quella di ritornare a Milano, ma prima dovràre l’uscita del Tucu, che è finito nel mirino di due club. Per arrivare all’, ovviamente,si ridurrà l’ingaggio. Non più i 7,5 milioni della prima esperienza, bensì intorno ai tre milioni di euro. Fonte: Tuttosport ? Federico Masini-News - Ultime notizie e calciomercato- Il ...