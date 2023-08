Sanchez | che voglia di Inter! Retroscena e contatti con ex compagni

Leggi su inter-news

(Di martedì 22 agosto 2023)dopo l’addio, adesso spera di ritornare all’Inter, ma il suo arrivo non dipende da lui o dalla dirigenza, bensì dall’uscita di Joaquin Correa. Unsvelato dal Corriere dello Sport riguardo alcuni messaggi inviati con ex– L’Inter, o meglio i suoi vecchi, hanno già cominciato a fare posto in spogliatoio. Prova ne sia che, nelle ultime settimane, telefonate e messaggi consono decisamente aumentati. Quasi tutti con una domanda: «Ma allora torni davvero?». Il Niño non ha potuto dare certezze, visto che lo sbarco-bis alla Pinetina è legato al futuro di Correa, ma ha manifestato il grande desiderio di rimettersi la maglia nerazzurra. Evidentemente, nei suoi tre anni interisti, ha lasciato un buon ricordo. Curioso, però, che possa ...