San Vito Lo Capo | la obbliga a pagare in contanti e senza ricevuta | ad arrivo cc ristoratore scappa

(Di martedì 22 agosto 2023) (Adnkronos) – Dopo aver pranzato in un locale al momento del conto ha chiesto lafiscale che ilsi sarebbe rifiutato di rilasciarle,ndola ain. E' accaduto a SanLo, località balneare del Trapanese, dove una turista ha chiamato i carabinieri. Ai militari la donna ha spiegato quanto le era accaduto poco prima quando era stata anche minacciata e costretta ail conto in. Nel giro di pochi minuti il comandante di stazione è giunto sul posto, ma ilaveva già chiuso il locale e si era allontanato rendendosi irreperibile. I carabinieri hanno raccolto la denuncia della donna e hanno segnalato la presunta violazione in materia fiscale agli ...

Dopo aver pranzato in un locale al momento del conto ha chiesto la ricevuta fiscale che il ristoratore si sarebbe rifiutato di rilasciarle, obbligandola a pagare in contanti. E' accaduto aLo Capo, località balneare del Trapanese, dove una turista ha chiamato i carabinieri. Ai militari la donna ha spiegato quanto le era accaduto poco prima quando era stata anche minacciata e ...Mercoledì 23 agosto alle 21,30 nel giardino di Palazzo La Porta alo Capo, Cristina Cassar Scalia presenta a Libri autori e bouganville il suo ultimo bestseller La banda dei carusi (Einaudi), l'ultima indagine di Vanina Guarrasi, la poliziotta creata dalla ...Non fa lo scontrino, minaccia e obbliga una turista a pagare in contanti, e scappa all'arrivo dei carabinieri. E' successo alo Capo, località turistica della provincia di Trapani, che ancora una volta è teatro di episodi che certamente non le fanno bella pubblicità, dopo la maxi rissa e il caso degli ombrelloni ...

Non ci sono solo i super scontrini a tenere banco nella ristorazione siciliana ma adesso anche la turista minacciata. Motivo Chiedeva che il ristorante nel quale aveva appena mangiato rilasciasse la ...I Carabinieri della Stazione di San Vito lo Capo sono stati chiamati ad intervenire in supporto ad una donna che, dopo aver pranzato all’interno di un locale della nota località balneare, non ha ...