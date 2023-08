San Donato | Azione e Italia Viva suggeriscono all’Amministrazione comunale cinque punti indispensabili nell’ipotesi “Stadio”

(Di martedì 22 agosto 2023) «Non siamo per il no a prescindere: se è chiaro che la realizzdi uno stadio a Sancomporti dei rischi, è altrettanto chiaro che potrebbe rappresentare un’opportunità»

Domani 23 agosto, alle 16.30, Robilante darà l'ultimo saluto a Sergio Dalmasso. Il rito verrà celebrato nella chiesa parrocchiale di, dove stasera alle 20.30 è prevista la recita del Rosario. Dalmasso, 68 anni, ex dipendente della cartiera Piniroli di Roccavione, è deceduto ieri mattina, in Strada Vallone del Prete, ...... sotto il coordinamento del direttoreRamunno, e la collaborazione della locale Capitaneria ... In foto, Gallipoli Le new entry sono Catanzaro (Calabria); Rocca Imperiale (Calabria);Mauro ...Per poter usufruire di questa agevolazione, i rifugiati dovranno necessariamente recarsi agli infopoint di Crema, Pavia eMilanese per ottenere una tessera gratuita annuale obbligatoria. '...

Rifacimento manto stradale a San Donato Milanese: da oggi i lavori IL GIORNO

«Non siamo per il no a prescindere: se è chiaro che la realizzazione di uno stadio a San Donato comporti dei rischi, è altrettanto chiaro che potrebbe rappresentare un’opportunità» ...Sottolinea la soprintendente di Villa San Michele, Kristina Kappelin ... Accompagnata dal pianista Mario Donato Pilla, sul palcoscenico della ex residenza anacaprese di Axel Munthe, renderà omaggio ...