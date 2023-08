Sampdoria | retroscena Esposito | la formula con l'Inter | e quelle offerte di Verona e Bari

(Di martedì 22 agosto 2023) Da poco laha ufficializzato il suo ultimo colpo di mercato: in blucerchiato è arrivato Sebastiano, attaccante classe...

Il club rossonero ha pareggiato l'offerta dellaperò contando sulla netta preferenza del ragazzo.... ma anche degli altri campionati, con ie le trattative, che come ogni anno dominano gli ... Basti pensare che Juventus, Inter, Milan, Roma, Bologna,, Parma e Catania in passato ...Luciano Spalletti approda in Nazionale: isulla trattativa con il Napoli . L'approdo di ... A 64 anni , Spalletti ha allenato Empoli,, Venezia, Udinese (2 volte), Ancona, Roma (2 ...

Pereyra Sampdoria, Santos in pressing. E spunta un retroscena Samp News 24

Pellegrino Milan: spunta il retroscena. Ecco cos’è successo nell’operazione per il difensore del Platense Il Milan abbraccia questa sera il suo nono acquisto del calciomercato estivo: Marco Pellegrino ...A Terni decisiva la vecchia guardia: il difensore è stato reinventato da Pirlo come centrale e ha salvato il risultato; il centrocampista, appena rinnovato il ...