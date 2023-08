Sampdoria | occhi in casa Genoa | pronta offerta per Coda

(Di martedì 22 agosto 2023) Lasta lavorando molto sul mercato in questi giorni per consegnare rinforzi importanti a Pirlo e in attacco piaceLasta lavorando molto sul mercato in questi giorni per consegnare rinforzi importanti a Pirlo e in attacco piace. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, i blucerchiati avrebberoun’per l’attaccante del

... tifa, e ama la maglia azzurra. Dopo il Mondiale Under 20 sogna una convocazione per le Olimpiadi di Parigi 2024 , magari proprio nel periodo in cui qualche Big della Nba poserà gli...Secondo il quotidiano francese, l'attaccante sarebbe finito nel mirino della, che vorrebbe assicurarselo in prestito . Lemina, dopo essere tornato dalla tournée in Giappone e Corea del Sud, ......il gioco 73' - Cooling break 64' Cagliari - Subito protagonista Jankto! Si fa notare l'ex... Mi terrò tutto dentro e guarderò convolitivi la mia squadra lottare. Ho un sacco di bravi ...

"Sampdoria, occhi sul fratello di un ex Juve: può arrivare in prestito" Tuttosport

La Sampdoria sta lavorando molto sul mercato in questi giorni per consegnare rinforzi importanti a Pirlo e in attacco piace Coda La Sampdoria sta lavorando molto sul mercato in questi giorni per ...Secondo Le Parisien, i blucerchiati di Andrea Pirlo starebbero provando a chiudere per un colpo in prospettiva dal Psg: di chi si tratta ...