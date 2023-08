Samardzic | dopo l’Inter rischia di saltare anche la Lazio | i motivi

(Di martedì 22 agosto 2023) Futuro complicato per Lazarcheil mancato trasferimento aldi non andare più neppure alla. I. FUTURO COMPLICATO ? Lazarnon sta vivendo un periodo semplicissimo. Convinto di poter diventare un giocatore del, si è scontrato contro il muro creato dal padre. Adesso però sembrerebbe essere destinato a restare all’Udinese. Il motivo? Maurizio Sarri per la, che nelle scorse ore ha chiesto informazioni per lui, preferirebbe al suo posto un altro profilo. Quello di Mattéo Guendouzi che il Marsiglia valuta circa 20 milioni di euro, ma per cui si può andare a trattare. Il club biancoceleste sta perciò provando ad accontentare il suo tecnico, come riferito da ...

Pocoè arrivata la risposta di Rafaela Pimenta a Sky Sport: "Mi dispiace che il papà diabbia giustificato le sue decisioni con questi argomenti. Per me parlano i fatti. Dall'...le accuse lanciate dal padre diin merito al mancato trasferimento del centrocampista serbo all'Inter è arrivata la replica dell'avvocato Rafaela Pimenta , la manager che ha ereditato ...Pocoè arrivata la risposta di Rafaela Pimenta a Sky Sport: 'Mi dispiace che il papà diabbia giustificato le sue decisioni con questi argomenti. Per me parlano i fatti. Dall'incontro ...

Inter-Samardzic, Pimenta: "Ecco perché è saltata la trattativa" Sky Sport

Sport - La versione dell'entourage del serbo dopo la lunga telenovela di mercato che ha visto il centrocampista dell'Udinese mancare l'approdo .... Per Samardzic ...Milano, 22 ago. - (Adnkronos) - La mancata fumata bianca tra l'Inter e Lazar Samardzic per il trasferimento a Milano del centrocampista è destinata a far discutere ancora. I nerazzurri, infatti, aveva ...