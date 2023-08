Salvini | Penso che aumento stipendi e pensioni sia la priorità della manovra economica

(Di martedì 22 agosto 2023) (Agenzia Vista) San Marino, 22 agosto 2023 “Per me al centro c'è il lavoro. Che vuol dire, confermare il taglio delle tasse, che le banche diano una parte di loro guadagni. Abbiamo di fronte quattro anni, non possiamo fare tutto e subito. Quello che ci siamo proposti però dovrà essere portato a termine. Poi come maggioranza decideremo quale dovrà essere il primo obiettivoche l'disia la”, le parole del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, a margine di una serie di incontri a San Marino. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

