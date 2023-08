Salento | cade dal terrazzo per recuperare il portafoglio | illeso 20enne bergamasco

(Di martedì 22 agosto 2023) Grande spavento per un giovanein vacanza in. Il ragazzo, 20 anni, residente in città, si trovava nella casa di proprietà della sua famiglia a Gagliano del Capo. Domenica sera, 20 agosto, era sulquando gli è caduto ilnel balcone sottostante, a circa 2 metri da quello in cui si trovava. Per recuperarlo si è calato lungo una sorta di scivolo in cemento costruito accanto al, ha preso ciò che aveva perso ed ha cercato di risalire aggrappandosi ad un muretto. Un concio di tufo però si è staccato, ilha perso la presa ed è ricaduto sul balcone. Il mattone gli è finito su una gamba, provocandogli una scheggiatura dell’osso. I parenti del ragazzo hanno chiamato i soccorsi: sul posto sono arrivati l’ambulanza e gli agenti della polizia ...

Turista di 20 anni compie un volo dalla terrazza; gliaddosso un mattone ma si salva per miracolo. Tragedia sfiorata nella serata di domenica, a Gagliano del Capo, in. Il giovane, di origini bergamasche, si trovava in vacanza in un'...... 1 euro in più per una crepe divisa Attualità [ 21/08/2023 ] Sfiorato dramma estivo: turistada una terrazza nel sudCronaca [ 21/08/2023 ] La Notte della Taranta sceglie la ceramica, ma ...... 1 euro in più per una crepe divisa Attualità [ 21/08/2023 ] Sfiorato dramma estivo: turistada una terrazza nel sudCronaca [ 21/08/2023 ] La Notte della Taranta sceglie la ceramica, ma ...

Salento, un turista di vent’anni cade dal terrazzo per recuperare il telefono: è quasi illeso La Repubblica

Per soccorrerlo è stato necessario l’intervento dei vigili del Fuoco di Lecce, che hanno prontamente affidato il turista alle cure del 118. C’è voluto poco tempo per raggiungere il pronto soccorso ...L’incidente a Gagliano del Capo: il ragazzo di Bergamo è scivolato su un’altra terrazza cadendo per 5 metri e gli è caduto un mattone sulle gambe ma le sue ...