Sale ancora e più dell’inflazione lo stipendio dei top manager britannici In meno di tre giorni guadagnano quanto un dipendente in un anno

(Di martedì 22 agosto 2023) Idelle principali 100 aziende britanniche quotate hricevuto un incremento medio degli stipendi nel 2022 di mezzo milione di sterline (585mila euro). Un aumento del 16% rispetto all’prima, al di sopra del tasso di inflazione, contrariamente aaccaduto a pressoché tutto il resto della popolazione del paese. Lo riporta il quotidiano britannico The Guardian citando una ricerca del centro studi High Pay Center. La retribuzione media dei dirigenti esaminate è ora a 3,9 milioni di sterline. Il più pagato in assoluto è stato Pascal Soriot, amministratore delegato della società farmaceutica AstraZeneca, che ha guadagnato 15,3 milioni di sterline, rispetto ai 13,9 milioni di sterline dell’precedente. Charles Woodburn, numero uno produttore di armi Bae Systems, si è piazzato in ...

Il valore dell'indice Igi (Italian Gas Index) per il 22 agosto è pari a 40,12 euro al Megawattora, in rialzo rispetto al 21 agosto attestatosi a 34,43 euro/MWh.... uscito nellenel 1997. Il trailer introduce una nuova generazione di personaggi del duo comico. Una volta riunitisi per caso i due protagonisti, Dexter Reed (Thompson) viene trascinato...È Gkids a distribuire The Boy and the Heron in Nord America, dove uscirà nelleentro la fine dell'anno. Non si conoscela data di debutto in Italia. Un fantasy epico che sarà l'ultimo ...

Gme, il gas italiano sale ancora, 40,12 euro al Megawattora Agenzia ANSA

Il valore dell'indice Igi (Italian Gas Index) per il 22 agosto è pari a 40,12 euro al Megawattora, in rialzo rispetto al 21 agosto attestatosi a 34,43 euro/MWh. (ANSA) ...Veicolata in Tv e sui social nei formati da 30, 15 e 7 secondi e accompagnata da un’intera pianificazione social dedicata, la campagna (la cui regia appartiene alla regista AJ Colomb) si pone ...