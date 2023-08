Salario minimo promosso dal Financial Times | “Funziona”

(Di martedì 22 agosto 2023) Secondo il quotidiano britannico, "riduce la disuguaglianza senza penalizzare l’occupazione" “Ilperché riduce la disuguaglianza salariale senza penalizzare l’occupazione, anche se la produttività non viene incrementata”. E’ quanto si legge in un’analisi sul “”, che però non dà conto del dibattito politico in corso in Italia. Quando la Germania ha introdotto ilnel 2015, ricorda il quotidiano britannico, ha ridotto la disuguaglianza salariale senza danneggiare le prospettive occupazionali delle persone. Lo stesso è accaduto nel Regno Unito: quando nel 2016 il governo conservatore ha aumentato ilper gli over 25, questo non ha incrementato granché la produttività, ma ...

"Ilfunziona perché riduce la disuguaglianza salariale senza penalizzare l'occupazione, anche se la produttività non viene incrementata". E' quanto si legge in un'analisi sul "Financial ...Roma, 22 ago. " "Dal Financial Times all'Ocse oggi arriva una promozione netta e inequivocabile del. Non perché hanno aderito alla petizione popolare lanciata dalle opposizioni, ma perché sono abituati a dare giudizi oggettivi. Che spiegano che ilrafforza la ...Sono gli obiettivi della campagna che il Partito Democratico, assieme alle altre forze politiche di opposizione, ha lanciato a livello nazionale per sostenere la proposta di legge sul, ...

Salario minimo, Treu: "Da Cnel arriverà solo proposta, sindacati possono stare tranquilli" Adnkronos

Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "Dal Financial Times all’Ocse oggi arriva una promozione netta e inequivocabile del salario minimo. Non perché hanno aderito alla petizione popolare lanciata dalle opposizi ...Due lavoratori su dieci percepiscono un reddito inferiore a 9mila euro. E la regione è maglia nera per lavoro nero e precariato ...