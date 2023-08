Salario minimo | Gruppioni Iv | ‘puntiamo al salario giusto rafforzando la contrattazione’

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 22 agosto 2023) Roma, 22 ago. (Adnkronos) – “Unequo esiste solo se viene calcolato in funzione di quelle variabili che inevitabilmente cambiano a seconda del periodo e a seconda del settore. Fissare unche sostenga artificiosamente i lavoratori italiani vuol dire non conoscere il mercato del lavoro e creare squilibri. La soluzione è il rafforzamento degli strumenti di contrattazione continua da parte della rappresentanza sindacale che, conoscendo lo stato del settore e le necessità specifiche dei lavoratori, può garantire un rapporto di lavoro equo e stabile. è in quest’ottica che è quindi fondamentale normare la rappresentanza. Ildel campo largo presenta gravissimi effetti distorsivi: primi fra tutti la corsa al nero e il ...