Russia-Ucraina | un vertice a settembre a New York per provare a sbloccare la guerra? Il segnale dell’Ue di fronte allo stallo militare

(Di martedì 22 agosto 2023) I rappresentati di decine di governi mondiali potrebbero riunirsi a New, a margine dell’Assemblea Generale dell’Onu, per affrontare il vero e proprio pantano in cui è finita dopo 18 mesi latra, ea disegnare il percorso per mettervi fine. Parlare apertamente di iniziativa di pace – tanto per laquanto per l’e i suoi alleati – pare un tabù invalicabile diall’indisponibilità formale degli interessati a negoziare, ma è noto che il tema della exit strategy dal conflitto est-europeo è da mesi sul tavolo delle cancellerie mondiali, Casa Bianca compresa, ed è proprio questo il senso della riunione che potrebbe svolgersi negli Usa a. A ...

... a margine dell'Assemblea Generale dell'Onu, per affrontare il vero e proprio pantano in cui è finita dopo 18 mesi la guerra tra, e provare a disegnare il percorso per mettervi fine. ......in cambio di adesione alla NATO", scrive il The Telegraph , citando il colonnello britannico in pensione Richard Kemp. La rivista militare 19FortyFive rincara la dose e sostiene che l'...Sicuramente il summit dei Paesi Brics apertosi a Johannesburg il pi significativo dall'inizio del conflitto in, vedendo riuniti con laquattro Paesi che non solo rifiutano di ...

Brics, Putin: "Rinnoveremo accordo grano a nostre condizioni". LIVE Sky Tg24

Dal febbraio 2022, momento dell'inizio della guerra in Ucraina, l'Europa e il mondo temono una ulteriore escalation del conflitto. Oggi, però, mai come prima, il rischio che la guerra coinvolga almeno ...