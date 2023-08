Diversedi un palazzo residenziale in frantumi e un'auto danneggiata: e' questo il bilancio dell'abbattimento di un drone ucraino a Krasnogorsk, una cittadina a pochi chilometri dalla capitale russa ...'Letremavano', ha detto un testimone. L'Ucraina non si è mai assunta la responsabilità degli attacchi di droni sul territorio russo e controllato dallache sono aumentati di recente."La Cina è un vero attore geopolitico, mentre laè un nano economico, come una stazione di ... Lesono andate in frantumi in tre case. E ancora sembra che i russi abbiano intercettato e ...

Russia, finestre e auto danneggiate dopo l'abbattimento di un drone ucraino - Mondo - Ansa.it Agenzia ANSA

Diverse finestre di un palazzo residenziale in frantumi e un'auto danneggiata: e' questo il bilancio dell'abbattimento di un drone ucraino ...Le due navicelle, quella russa e quella indiana, volevano sfruttare la stessa finestra temporale per l’allunaggio, ma ora che la missione di Roscosmos è fallita, l’India può dimostrare di aver ...