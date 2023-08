Rugby | Mondiali Ecco i 33 azzurri convocati da Crowley

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di martedì 22 agosto 2023) La rassegna iridata è in programma in Francia dall'8 settembre ROMA - Lo staff tecnico della Nazionale Italiana diguidato da Kieranha ufficializzato la lista degli atletiper laWorld Cup 2023 in calendario in Francia a partire dall'8 settembre 2023. Per la decima edi