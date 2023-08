Rugby | Mondiali 2023 | i 33 convocati del CT Crowley per la rassegna iridata in Francia

(Di martedì 22 agosto 2023) Il commissario tecnico Kieranha diramato la lista dei 33 atletiper laWorld Cupin partenza l’8 settembre. Per la decima edizione della, che si terrà inperl a seconda volta dopo quella del 2007 vinta dal Sudafrica, il CT della Nazionale Italiana ha optato per una rosa composta da diciannove avanti e quattordici tra mediani e trequarti. Ben 24 gli Azzurri che faranno il loro esordio Mondiale, testimonianza di una rosa dall’età media piuttosto bassa di 26 anni e mezzo. Il più esperto è il pilone/tallonatore dei Leoni, Federico Zani, mentre l’estremo delle Zebre Parma Lorenzo Pani, 21 anni compiuti lo scorso quattro luglio, è l’atleta più giovane del gruppo azzurro che non presenta esordienti assoluti tra le ...

AllaWorld Cup 2023 l'Italia porterà solo due centri di ruolo, Brex e Morisi. L'infortunio di Menoncello ha scombinato le carte (sarebbe stato convocato certamente) e questo rende entrambi "...... 7 caps) Giacomo Nicotera (Benetton, 14 caps) Seconde Linee Niccolò Cannone (Benetton, 32 caps) Dino Lamb (Harlequins, 2 caps) Federico Ruzza (Benetton, 44 caps) David Sisi (Zebre ...La Nazionale italiana dimaschile ha iniziato il ritiro a Padova, in preparazione all'ultima partita prima deiche si giocherà contro il Giappone sabato 26 agosto alle 18.30 a Treviso. Questa mattina, alcuni ...

La rassegna iridata è in programma in Francia dall'8 settembre ROMA (ITALPRESS) - Lo staff tecnico della Nazionale Italiana di rugby guidato ...Dopo i primi tre match delle Summer Nations Series, è arrivata l’ora delle scelte in casa Italia. Il capo allenatore degli Azzurri Kieran Crowley ha annunciato i 33 giocatori convocati per la Coppa de ...