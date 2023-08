Rugby | Kieran Crowley motiva le convocazioni | “Abbiamo cercato di portare almeno un’opzione per ogni singolo ruolo”

(Di martedì 22 agosto 2023) Sono state rese note quest’oggi ledell’Italia per la Coppa del Mondo 2023 di, con i 33 azzurri che partiranno per la Francia dopo l’ultimo Test Match col Giappone. Al sito federale ha poito le scelte fatte il CT, che al termine della rassegna iridata lascerà la panchina della Nazionale. Il gruppo dei 33 azzurri sarà composto da 19 avanti e 14 trequarti: “diper. Quindi4 giocatori per le seconde linee, 6 terze linee e 6 piloni. Per quanto riguarda i trequarti, ci sono tanti giocatori che possono ricoprire più posizioni, ed è uno dei motivi per ...

Rugby - Kieran Crowley spiega le convocazioni dell'Italia alla Rugby ... OnRugby

