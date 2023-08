Rugby | il ct Crowley ufficializza i convocati per il Mondiale

(Di martedì 22 agosto 2023) ROMA - Il Ct della Nazionale ItalianaKieranhato la lista degli atletiper laWorld Cup 2023 in calendario in Francia a partire dal prossimo 8 settembre. L'...

ROMA - Il Ct della Nazionale ItalianaKieranha ufficializzato la lista degli atleti convocati per laWorld Cup 2023 in calendario in Francia a partire dal prossimo 8 settembre. L'Italia nelle quattro partite della ...Non ci sono grosse sorprese nell'elenco dei 33 giocatori selezionati da Kierane dal suo staff per laWorld Cup . A cominciare dalla "ripartizione" numerica nelle due grandi categorie, avanti e trequarti, con i classici 19 e 14. Così come la ricerca della ......nelle migliori condizioni possibili e continuare a scrivere la storia di questo gruppo" ha dichiarato il Commissario Tecnico Kieran. Questo l'elenco dei giocatori convocati per laWorld ...

Italia ai Mondiali di rugby 2023: i convocati di Crowley Sky Sport

Rugby Italia verso i Mondiali in Francia «Ma Parisse non è convocato», chiedono perplessi i colleghi stranieri. «No, non c'è, ma si ...3 minuti per la lettura ROMA (ITALPRESS) – Lo staff tecnico della Nazionale Italiana di rugby guidato da Kieran Crowley ha ufficializzato la lista degli atleti convocati per la Rugby World Cup 2023 in ...