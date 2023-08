Rossosperanza | biglietti omaggio per vedere il film in sala a Roma | Milano | Bologna e Torino

Leggi su movieplayer

(Di martedì 22 agosto 2023) Ecco come ottenere deiper le proiezioni del: le città e i cinema coinvolti nell'iniziativa.è ildiretto da Annarita Zambrano con Eliana Miglio e Antonio Zavatteri in arrivo nelle sale cinematografiche il prossimo 24 Agosto 2023. La sceneggiatura della pellicola, ambientata nell'Italia degli anni '90, è stata firmata dalla stessa regista. Alcuni fortunati spettatori potranno assistere gratuitamente alle proiezioni valide per gli spettacoli da giovedì 24 agosto a domenica 27 agosto. Le città interessate sono: Trama Fine anni Ottanta. In una lussuosa villa destinata come istituto di riabilitazione per ...