Rosanna Lambertucci concorrente Ballando con le Stelle | «Spero di farcela»

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 22 agosto 2023) Anchecon le2023. Con un nuovo video a sorpresa, pubblicato sui profili social della trasmissione, il volto Rai ha annunciato la sua partecipazione al talent di ballo di Mily Carlucci che partirà il prossimo 22 ottobre con la sua diciottesima edizione. Nella clip la si vede allenarsi in una corsa all'aperto: "Che fatica allenarsi. D'altra parte, quest'anno, dove farecon le. Se non sono allenata… ma speriamo di, io ce la metterò tutta, ma certo che conto moltissimo sul vostro affetto e vostro sostegno. Un abbraccio affettuoso", dopo Ricky Tognazzi confermato, è solo il secondo di una lunga lista di nomi che nelle prossime settimane verranno via via svelati dal programma. Si è ...