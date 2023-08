Roma | inchiesta per falso | indagato presidente Aci Angelo Sticchi Damiani

(Di martedì 22 agosto 2023), 22 ago. (Adnkronos) -dell'Automobile Club Italia, èper aver omesso di comunicare emolumenti percepiti da diversi enti, aggirando così, secondo l'accusa, il tetto annuale di 240mila euro previsto per i manager pubblici. Secondo il sostituto procuratore Carlo Villani, tra il 2017 e il 2020non avrebbe dichiarato alla segreteria dell'Ente da lui presieduto centinaia di migliaia di euro. Da qui l'accusa di. Nel 2017, secondo le accuse, avrebbe dichiarato 246.696 euro a fronte di una retribuzione reale che si aggirerebbe intorno ai 665mila euro, considerando anche le cifre ricevute grazie all'incarico come consigliere del Coni e comedel Cda ...

Angelo Sticchi Damiani, presidente dell'Automobile Club Italia, è indagato per aver omesso di comunicare emolumenti percepiti da diversi enti, aggirando così, secondo l'accusa, il tetto annuale di ...... fondamentale per l'perché è nelle mani degli inquirenti. Ma c'è un dettaglio che lo ... gestito dal 2020 da Differenza Donna , associazione con sede operativa in un appartamento di...22/08/2023 - 13:28 Da Acqui Terme divulgata un'della giornalista Federica Tourn di Domani : il coraggio della verità, per il Movimento ...Zuppi che vive nei suoi sontuosi palazzi trae ...

Roma, inchiesta per falso: indagato presidente Aci Angelo Sticchi ... La Gazzetta del Mezzogiorno

(Adnkronos) – Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’Automobile Club Italia, è indagato per aver omesso di comunicare emolumenti percepiti da diversi enti, aggirando così, secondo l’accusa, il tetto ...Roma, 22 ago. (Adnkronos) – “Bene inchiesta interna per generale Vannacci. La libertà di parola non c’entra nulla. Ci sono le regole e le leggi. Lo dico a Salvini e alla parte di destra che attacca Cr ...