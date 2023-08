Roma | inchiesta per falso | indagato presidente Aci Angelo Sticchi Damiani

Angelo Sticchi Damiani, presidente dell'Automobile Club Italia, è indagato per aver omesso di comunicare emolumenti percepiti da diversi enti, aggirando così, secondo l'accusa, il tetto annuale di ..., 22 ago. " "Compito della scuola nel contrasto alla cultura patriarcale va ben oltre l'impegno ... senatrice del Partito democratico, vicepresidente della commissione bicamerale d'sui ...... fondamentale per l'perché è nelle mani degli inquirenti. Ma c'è un dettaglio che lo ... gestito dal 2020 da Differenza Donna , associazione con sede operativa in un appartamento di...

Roma, inchiesta per falso: indagato presidente Aci Angelo Sticchi ... La Gazzetta del Mezzogiorno

Truffa allo Stato e all’Unione europea per 1 milione di euro e sei persone indagate. È la cornice della nuova inchiesta che ha colpito il Cara di Mineo, nata dalle pieghe di Mafia Capitale, ma che non ...(Adnkronos) – Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’Automobile Club Italia, è indagato per aver omesso di comunicare emolumenti percepiti da diversi enti, aggirando così, secondo l’accusa, il tetto ...