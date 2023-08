Roma | bocciata con sei insufficienze | il Tar la promuove | Valditara | Leggerò la sentenza

commenta All'istituto Comprensivo Statale Tivoli V di Tivoli Terme () , una studentessa ha riportato insufficienze in sei materie (geografia, francese, matematica, scienze, inglese e musica), di cui una grave. Gli insegnanti avevano deliberato all'unanimità la ...Un'altra promozione confezionata dal tribunale amministrativo che farà discutere: una studentessa di prima media a Tivoli, in provincia di, era statadai suoi docenti con sei insufficienze. Ma il Tar ribalta tutto e promuove la ragazzina. A raccontare la vicenda Il Messaggero , che spiega come le sei carenze erano geografia,...Ben sei insufficienze, ma nessuna bocciatura. A deciderlo per una studentessa di una scuola media di Tivoli, in provincia di, è stata una sentenza del Tar. Secondo i giudici, come riporta Il Messaggero, la mancata ammissione non deve essere un provvedimento afflittivo, ma educativo. Oltre a dover essere "un'eccezione" ...

