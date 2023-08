Rolls Royce La Rose Noire Droptail | star da 23 milioni

La Rose Noire Droptail è l'auto da 25 milioni di dollari , o 23 milioni di euro, se preferite. Il massimo del lusso. Alla a Monterey Car Week è stata presenta la prima di quattro esemplari ...Da " Me ne frego" a Bam Bam Twist ache l'ha lanciato al grande pubblico sanremese, il cantante è poi passato al suo registro più nuovo e intenso fino a "16 Marzo", cantata a squarciagola ...Tanti ma non troppi per uno abituato a girare inSilver Shadow ed in Ferrari 365 Gtb. Investimento azzeccato comunque. Che sarà ripagato da 18 reti (capocannoniere del campionato) e da ...

La Rolls-Royce La Rose Noire Droptail è la prima di quattro esemplari unici commissionati e presenta un orologio Audemars Piguet sulla plancia.Fuoriserie è oggi una parola parecchio abusata: viene utilizzata come sinonimo di auto esclusiva, ma non necessariamente qualcosa di davvero speciale. A rimettere tutti in riga ci pensa la nuova Rolls ...