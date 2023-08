Risucchiato da un ventilatore in una fabbrica del milanese | morto un ingegnere

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe statoda unmentre effettuava lavori di manutenzione. I suoi colleghi si erano messi alla ricerca dell'operao dopo che per un po'...L'uomo era impiegato in una ditta esterna e in quel momento stava lavorando in corrispondenza del grandeche lo ha. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.La dinamica dell'incidente L'uomo, italiano, secondo le prime ricostruzioni sarebbe statoda unmentre eseguiva probabilmente delle opere di manutenzione. I suoi colleghi, che ...

Risucchiato da un ventilatore, muore un operaio nel milanese RaiNews

Un ingegnere di 50 anni è morto sul lavoro dopo essere stato risucchiato da uno dei ventilatori dell’azienda nella quale si trovava. L’incidente è avvenuto intorno alle 14.15 di martedì in via Cavour ...Tragedia a Senago, dove un ingegnere è stato risucchiato da un ventilatore industriale mentre compiva alcuni interventi di manutenzione ...