Rilascio acque centrale Fukushima in mare | come funzionerà

Ilditrattate dalla centrale nucleare Fukushima Daiichi, teatro dal 2011 del più grave incidente atomico della storia dopo Chernobyl, inizierà giovedì prossimo 24 agosto, dopo che Tokyo ...Il Giappone insiste affinché il gradualein mare dell'acqua accumulatasi presso la ... definito 'egoista e irresponsabile', di procedere con lo scarico in mare dellecontaminate della ...Kishida ha affermato durante l'incontro che ildelleè essenziale per lo smantellamento dell'impianto, assicurando che il governo ha fatto il possibile per garantire la sicurezza e ...

Il rilascio delle acque di Fukushima inizierà questa settimana Il Post

L'operazione, mai effettuata in precedenza in queste dimensioni, sta provocando alzate di scudi da parte di paesi vicini - a partire dalla Cina - o comunque ...(LaPresse) A partire da giovedì prossimo, 24 agosto, il Giappone inizierà a rilasciare nell'Oceano Pacifico le acque radioattive e trattate ...