... la cantante aveva detto che l'essermamma di un bimbo l'aveva incoraggiata a tornare sul ... Fotogallery -in topless con il pancione 21/08/23 Jennifer Lopez, le foto inedite del ...mamma per la seconda volta. La popstar e imprenditrice ha avuto il secondo figlio lo scorso 3 agosto, ma la notizia è uscita solo oggi (foto Ansa) L'annuncio della seconda ...ha annunciato di essere di nuovo incinta sul palcoscenico più grande possibile, accessibile ... Essenzialmente, da una persona sonodue... Entri in ospedale come coppia e ne esci come ...

Rihanna mamma bis: è nato il seconod figlio AMICA - La rivista moda donna

Rihanna è diventata mamma per la seconda volta. La popstar e imprenditrice ha avuto il secondo figlio lo scorso 3 agosto ...Rihanna ha partorito: la cantante e il compagno ASAP Rocky hanno accolto nella loro famiglia il secondo figlio maschio. Il nome resta ancora sconosciuto ...