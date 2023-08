Rihanna è diventata mamma bis | nome e dettagli segreti | con qualche indizio

(Di martedì 22 agosto 2023)bis, ma in gran segreto. Stando a quanto si apprende da TMZ, la pop star e il rapper ASAP Rocky sarebbero diventanti genitori per la seconda volta già alcune settimane fa, ma non hanno voluto ancora dare nessuno sul loro ultimogenito, un maschietto di cui non si sa ancora il. Sempre secondo il magazine,avrebbe partorito lo scorso 3 agosto in una clinica di Los Angeles, e pare che la lettera iniziale deldel neonato sia la ‘R’. Già per il primo figlio, nato il 13 maggio del 2022, la cantante e il rapper tennero segreto il, così come anche il suo volto, svelato solo dopo un anno dalla nascita. Vi raccomandiamo... ...

