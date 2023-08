Rientro con stile

Leggi su panorama

(Di martedì 22 agosto 2023) L’estate sta volgendo al termine e il ritorno alla quotidianità urbana, al lavoro e alle dinamiche sociali è, per la maggior parte degli italiani, imprescindibile. Magari molti si stanno ancora godendo gli ultimi giorni di vacanza e tra la giornata in spiaggia, un’escursione o l’ennesimo aperitivo nasce la voglia di un po' di shopping, soprattutto in funzione di rinnovare il guardaroba per la stagione autunnale alle porte. Abbandonati i bermuda, le polo, le camicie fantasia e più in generale gli outfit vacanzieri, cosa indosseremo per il nostro «back to office», per le serate metropolitane, per i ritrovi con gli amici? Una prima analisi della moda maschile proposta per il prossimo autunno-inverno definisce un rassicurante ritorno ai basici del guardaroba, ai capi iconici che negli anni hanno definito l’eleganza maschile senza tempo. D’altronde, in tempi incerti come quelli che stiamo ...