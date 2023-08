Ricostruire il popolo italiano | i Comitati della Romagna indicano la strada

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 agosto 2023) Confermando il suo ruolo insostituibile di voce libera dell’informazione italiana, il Fatto Quotidiano ha reso nota sabato la presa di posizione deiromagnoli delle vittime delle recenti inondazioni, che mettono sotto accusa sia il governo nazionale che quello regionale, e quindi sia la destra che il Pd. Snobbati indegnamente, insieme agli stessi Comuni ed altri enti interessati, dal generale Figliuolo – il Superburocrate incaricato da Meloni & C., anche in questo in piena scia Draghi, di dare l’impressione di risolvere le patate bollenti colla sua pseudoefficienza militaresca attestata dalle numerose medaglie conseguite – isollevano dei temi che sono di grande importanza e vanno ben al di là del problema singolo, per quanto a sua volta importante. Il primo riguarda la ridicola esiguità dei fondi stanziati per far fronte ...