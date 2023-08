Ricordate Federica Moro? Faceva girare la testa di tutti gli italiani | oggi è irriconoscibile

Leggi su howtodofor

(Di martedì 22 agosto 2023), com’è diventata e che cosa sta facendola star di College.I 40enni e 50enni dise la ricorderanno di certo ancora giovanissima in College, nel ruolo di Arianna. In primis lo ha fatto nel film, uscito nelle sale nel 1984. Poi da esso è stato tratto un telefilm, trasmesso a partire dagli Anni ’90, diventato un vero e proprio cult, soprattutto tra i giovani. Anche qui l’abbiamo ritrovata più bella che mai. Lei era da poco diventata Miss Italia, esattamente nel 1982. Da allora la sua carriera di modella e di attrice è proceduta a spron battuto. Successivamente l’abbiamo vista nella fiction Aquile e poi sul Grande Schermo ha affiancato il mitico Molleggiato in Joan Lui. Inoltre ha partecipato in due episodi di Yuppies. È anche riuscita a lavorare nella sua prima pellicola internazionale ...