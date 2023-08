Ricette d’estate 2023 | antipasti vegetariani per stupire tutti

Leggi su velvetmag

(Di martedì 22 agosto 2023) Nuove proposte peri commensali nei pranzi e nelle cene. Gli Chef Minciguerra e Piccolo presentato due, proponendo leper arricchire la tavola in maniera originale. Da Seguire Le Botti e da Rome Marriott Grand Hotel FLORA, fiori di zucca e melanzane. Creatività in tavola è l’ingrediente principale percon piatti originali e, spesso, anche semplici. In supporto, per questa estate, arrivano le proposte di Seguire Le Botti e lo Chef Pasquale Minciquerra e di Rome Marriott Grand Hotel FLORA e lo Chef Massimo Piccolo. Dueche si declinano nel Fiore di Zucca ripieno di ricotta e provola, mozzarella di bufala e zucchine alla scapece e ...