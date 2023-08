Rettifica | Nessun bilancio in rosso per J-Ax

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 22 agosto 2023) In relazione a un articolo apparso sul sito di Liberoquotidiano.it dal titolo “J-Ax, profondo: "Ecco le cifre del buco in", l'investimento sbagliato" e rimosso, riceviamo e pubblichiamo: “Nell'articolo dal titolo “J-Ax, profondo: "Ecco le cifre del buco in", l'investimento sbagliato”, pubblicato il 1 agosto, scrivevamo a proposito dell'ultimodi Mister Nice srl, società di cui è socio il noto cantante Alessandro Aleotti, in arte J-Ax. In esso si riportava la perdita di esercizio (il “”) relativa agli ultimi due anni oltre che al buco diche avrebbe avuto la Società. Il sig. Alessandro Aleotti, in arte J-Ax, tramite i suoi legali ha smentito la notizia sopra riportata precisando che: ...