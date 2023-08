Resistenza | Serracchiani | ' 100 anni Del Din | auguri a donna e partigiana'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 22 agosto 2023) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "Un onore ambito poter fare glia Paola Del Din,determinata eaudace nella lotta antifascista. Testimone indefessa dei valori democratici e autenticamente patriottici per cui ha combattuto nelle file della Brigata Osoppo, è una figura luminosa per tutto il movimento resistenziale che ha contribuito alla Liberazione dell'Italia. In diverse circostanze ho potuto apprezzarne la schietta e severa capacità di richiamare i moventi morali che la animano ora come allora”. Così la deputata Debora(Pd), in occasione del 100/mo compleanno di Paola Del Din, medaglia d'oro al valor militare qualedistinta per “elevato spirito di sacrificio e sconfinata dedizione alla causa della libertà”. La senatrice Tatjana Rojc (Pd) invita a ...