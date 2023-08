Resistenza | Rizzetto Fdi | ‘auguri a Paola Del Din valorosa e combattente’

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 22 agosto 2023) Roma, 22 ago. (Adnkronos) – “I miei più affettuosi e sinceri auguri aDel Din, che oggi celebra il suo 100/mo compleanno. è statae combattente durante la seconda guerra mondiale e prima donna paracadutista in Italia. Testimone vivente di libertà e di coraggio. Oggi la ringrazio per la sua importante attività durante un fondamentale periodo per la vita della nostra Nazione.Del Din racchiude i valori patriottici ancora oggi pilastri centrali di noi italiani. Il mio pensiero anche al fratello Renato, che ha dato la vita per la Patria, caduto nel ’44 a Tolmezzo”. Così in una nota Walter, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia in Friuli Venezia Giulia e presidente della commissione Lavoro alla Camera. L'articolo CalcioWeb.