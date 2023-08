Renzi | “Schlein è brava quando suona piano e chitarra In Parlamento invece sono problemi”

(Di martedì 22 agosto 2023): "Ellyè perfettailda Cattelan,laalla Festa dell'Unità,va al Gay Pride,fa le cene con gli artisti. Ecco, lì è perfetta. Èva inche iniziano i. Fortuna che non c'è quasi mai. Iopresente in Aula il triplo delle volte in cui è presente Elly. incredibile, vero?"

E mi auguro che Matteoa destra non vada mai: mi auguro che non ci voglia andare, altrimenti lo dica, ha il diritto di farlo e ne prendiamo atto'. Si passa poi all'attualità. Sul caso Vannacci, ...Matteo, intervistato da Il Tirreno, è tornato ad attaccare il Pd e la segretaria Elly, profetizzando un futuro roseo per i riformisti di centro. 'Con questo Pd c'è molto futuro, per noi. Per il ...... Elly'Perfetta quando suona la chitarra alla festa dell'Unità. È in Parlamento che iniziano i problemi. Fortuna per lei non c'è quasi mai'. Così il leader di Italia viva, Matteo, in ...

Pd, Renzi: Schlein Perfetta con la chitarra alla Festa dell'Unità. E' in ... Il Denaro

Matteo Renzi: "Elly Schlein è perfetta quando suona il piano da Cattelan, quando suona la chitarra alla Festa dell'Unità. Ecco, lì è perfetta. È quando va in Parlamento che iniziano i problemi.La segretaria del Partito democratico, Elly Schlein “Perfetta quando suona la chitarra alla festa dell’Unità. È in Parlamento che iniziano i problemi. Fortuna per lei non c’è quasi mai”. Così il ...