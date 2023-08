Renzi | “Ridurre le tasse alle imprese e mettere tutta la riduzione nello stipendio dei lavoratori”

(Di martedì 22 agosto 2023) di Matteo. Buon rientro a chi sta rimettendo in queste ore piede in ufficio. E buone vacanze a chi...

Matteoha pubblicato la sua Enews del 21 agosto 2023. Ecco le sue parole: 'Buongiorno . Buon rientro ... Devile tasse alle imprese e mettere tutta la riduzione nello stipendio dei ...Matteoè tornato ad attaccare la proposta unitaria delle opposizioni sul salario minimo, accusando ... Devile tasse alle imprese e mettere tutta la riduzione nello stipendio dei lavoratori.Partendo dalla revisione delle aliquote Irpef, il governo punta aa tre le attuali quattro ... stando alle anticipazioni, potrebbe essere riconosciuto o come il bonus80 euro, anche se ...

Renzi sul conto pagato dalla Premier in Albania: "Noi abbiamo dato ... Il Riformista

Renzi: "Aumentare il salario minimo mettendolo a carico della collettività significa far pagare il costo al ceto medio. Io sono sconvolto della miopia con cui tutti parlano di tutto ma nessuno parla d ...Gasparri in conclusione di questa intervista ha duramente attaccato anche Matteo Renzi: “Stiamo parlando di un mendicante della politica. In questi anni è riuscito a dilapidare il 40% e ora ha come ...