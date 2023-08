Renderemo la Russia sempre più grande | Prigozhin riappare in video in Africa

I miliziani, ha aggiunto, stanno portando avanti 'attività di ricognizione e ricerca per rendere laancora più grande in ogni continente e l'Africa ancora più libera'.I miliziani, ha aggiunto, stanno portando avanti 'attività di ricognizione e ricerca per rendere laancora più grande in ogni continente e l'Africa ancora più libera'.

"Renderemo la Russia sempre più grande": Prigozhin riappare in ... ilGiornale.it