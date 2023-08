Rebel Moon di Zack Snyder | ecco il trailer | i titoli e le date di uscita su Netflix della saga sci-fi

(Di martedì 22 agosto 2023) Ildi, in nuovo film sci-fi di, in arrivo suin due parti:anche iufficiali e ledi, per l’inizio di una nuova, creatore di cult movie quali 300, Watchmen, L’Uomo d’Acciaio, è pronto a tornare sucon l’attesissimo, dopo il grande successo del 2021 Army of the Dead.– Sofia Boutella (foto)Ie ledidi...

Netflix ha distribuito nuove immagini dell'atteso film. In attesa dell'uscita del trailer, la piattaforma di streaming ha offerto un nuovo sguardo sul lavoro diretto da Zack Snyder ., nuove sequenze inedite Cresce la curiosità ...Grande è l'attesa per il debutto in streaming su Netflix di, la nuova saga fantascientifica in due parti nata dalla mente di Zack Snyder , il regista di 300 , Watchmen , L'uomo d'acciaio e Army of the Dead che, dopo le polemiche con la Warner ...Netflix ha condiviso il trailer di: figlia del fuoco , la prima parte dell'ambiziosa opera sci - fi diretta da Zack Snyder in arrivo in streaming il 22 dicembre. Nel video si parla della principessa Issa, bambina che avrebbe ...

Rebel Moon: ecco il primo teaser trailer ufficiale del nuovo film di Zack Snyder ComingSoon.it

Il primo trailer di Rebel Moon, il nuovo film fantascientifico di Zack Snyder ispirato all'universo di Star Wars.Rebel Moon è il progetto più grande di Zack Snyder: l'universo galattico del regista approderà su Netflix il prossimo dicembre, ma si tratterà soltanto del primo capitolo: quanto dovranno attendere i ...