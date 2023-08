Reazione a Catena | vittoria di ' cortesia' per i Dai e Dai

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 22 agosto 2023) Continua l'estate in compagnia die quelli che sono a tutti gli effetti i super campioni del momento, i Dai e Dai. Questa volta il trio di amici proveniente da Livorno ha provato a confrontarsi con i ‘Polivalenti', un nuovo gruppo composto da Paolo, Federico e Marco. Senza perdere troppo tempo, Marco Liorni ha subito lanciato il ‘Caccia alla Parola', dando il via ad un'emozionante gara culminata con un'altrainaspettata., puntata 22 agosto 2023: Polivalenti vs Dai e Dai In realtà, parlare di ‘inaspettata' con i Dai e Dai è abbastanza divertente. Marco, Mario e Simone sono così abituati a vincere che sarebbe più sorprendente vederli perdere. Basti pensare che in 22 puntate hanno vinto 14 volte! (qui per sapere cosa faranno con la ...