Re Carlo pronto ad adbicare? “Passerà la corona a William”

Leggi su biccy

(Di martedì 22 agosto 2023) Nei primi giorni dopo la scomparsa della Regina Elisabetta, molti si sono chiesti se suo figlio maggiore avrebbe abdicato in favore di, ma così non è stato. Adesso però l’autorevole Sunday Times ha sganciato una bomba (pubblicata in prima pagina). Secondo una fonte vicina a Buckingham Palace, Reterrà per sé ‘il ruolo di stabilizzatore e continuatore, un re di transizione, come ponte fra due visioni’ e nei prossimi anni lascerà il trono al suo primogenito, che avrà invece il compito arduo di rinnovare la monarchia inglese. Pare che i Windsor non vogliano sprecare la carta del giovane monarcaa svecchiare il palazzo e questo andrà fatto prima che l’immagine diprenda polvere, così com’è successo a suo padre (che ha perso la sua vera occasione). Repotrebbe abdicare ...