Re Carlo III ha iniziato le vacanze a Balmoral con una sfilata e un kilt

(Di martedì 22 agosto 2023) Il re ha seguito le orme della regina Elisabetta. E ora, secondo le ultime indiscrezioni, ha intenzione di affrontare alcune importanti questioni con il principe William e la principessa Kate durante il loro soggiorno in Scozia

Ree il principe Harry avrebbero fissato un incontro a Londra, il prossimo settembre, per provare a parlarsi, a dirimere la complicata situazione creatasi tra Windsor e Sussex. Al presunto ...La Regina Elisabetta amava molto il cioccolato, a differenza del figlio, Re, il quale invece non ama i dolci in generale. C'erano anche dei cibi che la Regina Elisabetta odiava, infatti ...... capo degli ugonotti: l'azione terminerà nella Notte di San Bartolomeo 1642 "I accusa di ...1770 " La spedizione di James Cook sbarca sulla costa orientale dell'Australia 1775 " Re Giorgio...

Fine settimana culturale a San Mauro Castelverde (PA). Da venerdì a domenica si terrà la III edizione del Festival di Poesia Paolo Prestigiacomo all’interno del quale ci sarà la premiazione […] ...Il Re e il duca di Sussex potrebbero incontrarsi il prossimo settembre a Londra, per chiarire i loro rapporti e tentare la via della riconciliazione ...