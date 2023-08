Raw 21 08 2023 Merci Canada

(Di martedì 22 agosto 2023) Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dal Centre Videotron di Quebec City,. Lo show inizia con l’Undisputed WWE Tag Team Champion Sami Zayn che raggiunge il ring. Appena dà il suo benvenuto ai fan presenti viene subito interrotto dai The Judgment Day che lo provano a circondare sul ring ma in aiuto arriva Kevin Owens, facendo il suo ritorno dall’infortunio, che mette al tappeto i membri della stable. Quindi lancia una sfida ai The Judgment Day per lo show. Drew McIntyre & Matt Riddle vs. The New Day (Kofi Kingston & Xavier Woods) (3 / 5) L’opener della puntata, i The New Day hanno affrontato il team di Drew McIntyre e Matt Riddle. Già dalla scorsa puntata era alquanto interessante vedere l’evoluzione del nuovo tag team. Un ottimo livello tecnico e una fluidità elevata nelle manovre non sono mai mancati sul ...

Kevin Owens ha fatto finalmente il suo ritorno nell'ultima puntata di RAW, dopo essere stato fuori per infortunio per qualche settimana.Uno dei punti cardine di Raw è sicuramente il Judgment Day nonostante una serie molto altalenante in fatto di risultati, con più bassi che alti, la stable gode di grande fiducia ed è la minaccia numer ...