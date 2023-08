Rapid Vienna-Fiorentina Conference League | 24-08-2023 ore 19 | 00 | formazioni | quote | pronostici Riparte il sogno europeo dei viola

Commenta per primo Nulla di definitivo, la lista dei giocatori che parteciperanno ai playoff di Conference League contro ilpuò ancora essere modificata (due cambi entro mercoledì), ma l'assenza di Jovic nell'elenco accende più di qualche sirena. Non un 'quella è la porta', ma poco ci manca. Ed era chiaro un ...La Fiorentina ha comunicato alla UEFA la lista dei giocatori che affronteranno ilnei playoff di Conference League La Fiorentina ha comunicato alla UEFA la lista dei giocatori che affronteranno ilnei playoff di Conference League. Portieri: Terracciano, ...Luka Jovic è stato escluso dalla lista dei 24 giocatori della Fiorentina che giovedì prossimo alle 19 saranno impegnati a, contro il, nel playoff d'andata di Conference League. L'attaccante serbo, con l'arrivo a Firenze di Nzola e Beltran, è finito sempre più sul mercato e in questi giorni è stato accostato ...

Rapid Vienna-Fiorentina, ecco dove verrà trasmesso il playoff di Conference League fiorentinanews.com

Ottime notizie per i tifosi viola in vista del primo impegno stagionale di Conference League. La partita di giovedì sera contro il Rapid Vienna, infatti, sarà trasmessa in chiaro su ...Il Corriere dello Sport - Stadio titola in prima pagina stamani: "Voglia di Beltran". Nzola non è ancora al top e potrebbe stare a riposo contro il Rapid Vienna, Jovic è stato escluso dalla lista UEFA ...