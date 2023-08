Ragazzini picchiano e accoltellano il cane Max | un cucciolo di un anno che “aveva tentato di giocare con loro”

(Di martedì 22 agosto 2023) Voleva. Un, Max, di appena un. Si è avvicinato a un gruppo di ragazzi percon lapalla e ha ricevuto botte. Non solo, è stato anche ferito alla coscia con un coltello. Siamo in provincia di Taranto, villa comunale di Crispiano. “Finalmente ci siete riusciti, avete ottenuto ciò che volevate – inizia il post pubblicato sulla pagina Facebook La Casa di Luna odv e scritto dalle volontarie che haiutato il– Stamattina le volontarie hprelevato Max dalla villetta Falcone e lo hcondotto da veterinario perché presentava abbattimento e segni di ferita da taglio su una coscia. Dai racconti dei ragazzi abbiamo ricostruito che Max, dopo averdi ...

