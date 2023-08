Rabiot | l’uomo in più di questa Juventus | è indispensabile

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 22 agosto 2023) Nella vittoria ad Udine, laha avuto la conferma dell’importante di; il francese èper i bianconeri Una stagione iniziata come tutto l’ambiente bianconero si aspettava; laè andata ad Udine ed ha vinto la partita con un netto tre a zero; la cosa che, maggiormente, ha sorpreso è il fatto che i ragazzi di Allegri hanno avuto quella continuità di rendimento, all’interno della partita, terribilmente mancata nelle scorse due stagioni.ha cominciato la stagione nel migliore dei modi: gol all’esordio (Credits: LaPresse) – Juvedipendenza Laè scesa in campo con il giusto approccio e la giusta mentalità; due gol in venti minuti, tre a zero a fine primo tempo e pratica chiusa in quarantacinque minuti. Una situazione ...