Questo lago francese con le sue acque turchesi è molto ricercato su internet

(Di martedì 22 agosto 2023) No, le vacanze non devono essere per forza tutte in spiaggia! A volte non c’è niente di meglio di una fuga in montagna, per godere della bellezza del paesaggio e dei piaceri offerti dai laghi. Quest’ultimo sta riscuotendo un successo fenomenale nelle ricerche su, suscitando la curiosità dei futuri vacanzieri. Quando si parla di

...20enne scomparso nelMorto a Vittorio Veneto, dopo aver perso la presa di un materassino. Il corpo del giovane è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco. col4/gsl Condividi...Il ragazzo soccorso ieri nei pressi del Tempio Voltiano , aldi Como, è deceduto questa notte. Kamel Yassas Ayed Agaiby,il nome dell' egiziano 19enn e, non ce l'ha fatta: ricoverato in condizioni gravissime, era rimasto troppo a lungo sott'acqua ...Il ragazzo egiziano era entrato in acqua ieri alle 13.30 dopo avere camminato sulla lingua di terra riemersa inperiodo dibasso: una zona pericolosa, perché al di là di questa sorta di ...

Questo lago italiano è invaso da 'aggressive' specie aliene SuperEva

Avrebbe compiuto 20 anni il prossimo 20 dicembre. Yassa Ayed Agaimby Kamel è morto all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia dove era stato ricoverato in condizioni disperate dopo essere ...Un fine agosto 'militante' per Elly Schlein. Chiusa la pausa di Ferragosto con una vacanza in Grecia, la segretaria dem riparte battendo i territori in una serie di tappe per le feste dell'Unità. La p ...