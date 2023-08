(Di martedì 22 agosto 2023) La Nazionale italiana ha ufficializzato l’arrivo di Lucianodopo le clamorose dimissioni di Roberto Mancini. A tenere banco è ancora la penale da versare al Napoli in caso di nuovo incarico prima della scadenza del contratto e il presidente Aurelio Decontinua ail pagamento di poco meno di 3 milioni di euro. Sull’argomento ha deciso di intervenire anche il giornalista Paolo, attraverso 27e risposte. “A fronte della disponibilità (non dovuta) e della correttezza mostrate dal Napoli nella vicenda, oggi la narrazione dei media dipinge FIGC e allenatore vittime di Detiranno. Il calcio col verme, ricordate? 1. Il Napoli eavevano un contratto che li legava reciprocamente fino ...

... e più in generale sulla programmazione delle attività di rilancio dell'archeologia a. Le ... Non si intende entrare nellain atto, anche perché - dicono Cgil, Cisl e Uil - "non abbiamo ...... quindi, è diventato l' uomo giusto al posto giusto nel momento giusto , la soluzione dial ...di dover fare i conti con le conseguenze più o meno indirette di una lunga e malmostosa..."Diamo il benvenuto a Spalletti - dichiara il Presidente della FIGC Gabriele- , la ... Questa la nota pubblicata dalla Figc che non fa alcun riferimento allacon il Napoli , il cui ...

Querelle Gravina-Spalletti-De Laurentiis, Ziliani: “le 27 domande che non avete mai osato chiedere ... CalcioWeb

Dopo le ultime modifiche sotto la gestione Mancini, con Luciano Spalletti lo staff dell’Italia sarà nuovamente rivoluzionato ...La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con Luciano Spalletti per la carica di Commissario Tecnico della Nazionale italiana. L’allenatore toscano assumerà l’incarico ...