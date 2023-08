Quanto ci costa la stretta green casa-auto | un salasso targato Ue

Leggi su iltempo

(Di martedì 22 agosto 2023) Coniugare il doveroso rispetto con l'ambiente con l'ovvia (ma non per Bruxelles) necessità di salvaguardare la nostra economia, la nostra industria, le migliaia di posti in lavoro in ballo. Ed evitare che, nei prossimi anni, gli Italiani siano costretti a subire l'ennesimo. Susanna Ceccardi, intervenuta ieri sera alla Versiliana, ha le idee molto chiare sulle prossime sfide che attendono l'Italia.“Quando la Commissione europea dice abbiamo un piano ambizioso io mi preoccupo, perché vorrei che questi piani fossero un po' meno ambiziosi, un po' più realistici e molto più vicini alle necessità dei cittadini e delle imprese - ha sottolineato l'esponente della Lega - E quando parla di sostenibilità ambientale, sarebbe necessario prevedere la sostenibilità sociale ed economica di questi piani che, altrimenti, rischiano di rimanere lettera morta in tanti casi o, ...